Шварценеггер вспомнил напутствие советского атлета Власова 

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опубликовал в соцсетях одно из высказываний ушедшего из жизни на прошлой неделе советского штангиста Юрия Власова

«Юрий Власов учил всех нас, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым человеком, который поднял 200 килограммов, и он вдохновил меня, когда я, будучи молодым спортсменом, встретил его в 1961 году», — написал Шварценеггер в Twitter.

Актер отметил, что именно из-за таких людей, как Власов, он отказывается признавать, что «сделал себя сам».

Юрий Власов умер 13 февраля на 86-м году жизни. Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного спортсмена.