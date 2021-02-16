Олимпийская чемпионка Егорян заявила, что ей стыдно жить в России

«Чтобы люди, которые с этим связаны, долго мучились и сдохли! Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое?! Мне стыдно, что я живу в этой стране… Реально уже достали эти тупые посты с вашей *** (чертовой. — Прим. ред.) едой, деревьями, погодой и селфи… Очнитесь и посмотрите, что вокруг вас происходит… Это не только о предыдущем посте, а в целом…» — написала спортсменка.