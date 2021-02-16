Экс-вратарь ЦСКА съел тарелку сигаретных бычков 

Бывший голкипер футбольного ЦСКА Сергей Чепчугов опубликовал в Instagram видео, на котором якобы ест сигаретные окурки. Подписчики спортсмена заявили, что он не в себе и призвали его родственников принять меры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Chepchugov (@s_chepchugov) Ролик был загружен в соцсеть 16 февраля. На видео запечатлена ванная комната и тарелка с сигаретными окурками, содержимое которой некто перебирает вилкой. Затем автор записи, судя по звукам, подносит бычки ко рту и начинает их жевать. Затем тарелка падает в ванну, разбивается, а человек за кадром смачно сплевывает.

«Тот кто не кушал бычки, я вам завидую! В ночь 17.02.2021. Приходите подсознание!» — написал Чепчугов под видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики в недоумении принялись обсуждать увиденное. Большинство из них пришли к выводу, что экс-вратарь ЦСКА потерял связь с реальностью.

«Мне кажется ты конкретно двинулся кукухой», — написал пользователь под ником _keks55.

«Беда не имеет цветов, знакомые, родные, спасайте человека! Это уже за гранью…», — отметил artem_ardeev.

«Блин, чувак, ты же, в своё время, за ЦСКА против Реала на воротах стоял в Москве..», — разочарованно припомнил woodyfind.

«Пацаны, Серёгу надо спасать», — констатировал shepele7.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Чепчугов в интервью изданию «Чемпионат.сom» рассказал о попытке суицида. Спортсмен отметил, что наложить на себя руки ему приказали «голоса в голове».