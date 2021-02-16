Аршавин отсудил дом у тяжело больной экс-супруги 

Речь о коттедже, расположенном в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Аршавин начал строить дом, уже будучи в браке с Казьминой. Пара обсуждала планировку, выбирала интерьеры. Однако впоследствии футболист оформил особняк на свою маму Татьяну Аршавину . Когда у супругов встал вопрос о разводе, мать футболиста попросила невестку освободить принадлежащий ей дом. Казьмина отказалась. Началось судебное разбирательство.

На днях Приморский районный суд признал за Татьяной Аршавиной право на владение домом. Согласно решению, Казьмина не может претендовать ни на один квадратный метр особняка. Юристы экс-супруги футболиста решили опротестовать вердикт суда и уже составили апелляционную жалобу.

Алиса Казьмина, как сообщал «Рамблер», в настоящее время борется с тяжелым заболеванием. В прошлом году медики поставили ей диагноз — аутоимунный некроз. Болезнь, по словам Алисы, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Много времени ушло на поиски доктора, способного «во всем разобраться». Осенью женщина перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия, однако по сей день экс-супруга футболиста вынуждена жить в неопределенности. Казьмина подчеркнула, что Андрей Аршавин проявляет полное равнодушие к ее судьбе и к судьбе общей дочери.