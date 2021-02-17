Черчесов посоветовал «Спутник V» иностранным коллегам 

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» и посоветовал ее иностранным коллегам. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».
Черчесов завершил процедуру вакцинации 16 февраля и отметил, что хорошо себя чувствует.
«По своему опыту могу сказать, что никаких побочных эффектов нет», — подчеркнул он.
Главный тренер сборной России также отметил, что после того, как начал вакцинацию, ему «звонили из Австрии и Германии».
«Очень много публикаций на эту тему было, что главный тренер сборной России привит «Спутником V», и все как-то сдвинулось с места. Я всем ответил, что на сегодняшний день это лучшая вакцина и нужно пользоваться», — заявил Станислав Черчесов.
Как сообщал «Рамблер», «Спутник V» — первая в мире вакцина от COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Промежуточные результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» были опубликованы в ведущем медицинском журнале The Lancet. В исследовании отмечалось, что эффективность вакцинации против COVID-19 составила 91,6%.