Слуцкий сравнил доходы россиян и голландцев 

Слуцкий рассказал, что в «Витессе» только 7 тренеров работают за зарплату, остальные 15 — волонтеры. Добровольцы «там везде», отметил тренер. Когда в Нидерланды он привозил детей из своей волгоградской академии, то их быт обслуживали волонтеры, которые возили ребятишек на своих машинах, кормили и т.д. В России, по его словам, подобную ситуацию сложно представить. У россиян, считает Слуцкий, нет столько свободного времени.

«Потому что у нас люди необеспеченные. Мы, к сожалению, вряд ли можем себе позволить работать волонтерами, потому что нам просто не хватает на повседневные нужды», — пояснил тренер «Рубина».

Он отметил, что у голландцев "всё есть", и они себя прекрасно чувствуют. Жители Нидерландов очень требовательно относятся к госструктурам, добавил Слуцкий. Именно поэтому у них в учреждениях зачастую разложены бутерброды, стоят кофемашины, нет очередей.

«Говорят: «Мы же налоги платим!» Если мы у государства постоянно что-то просим: «Пожалуйста, не нахамите нам в налоговой», то они требуют», — подчеркнул российский тренер.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Леонид Слуцкий заявил, что почти все футболисты, с которыми он встречался по ходу карьеры — подкаблучники. Наставник казанцев подчеркнул, что в Европейских клубах это нормальная практика, поскольку там даже существуют «женсоветы», которые взаимодействуют с руководством команды.