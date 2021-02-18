Порноактриса Лола Тейлор рассказала о тренировке с бойцом ММА

Актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор потренировалась с бойцом ММА и блогером Артёмом Тарасовым . В процессе она попросила его не стоять сзади, поскольку начинает «прогибаться по инерции».

Общение Тарасова с Тейлор завязалось после того, как девушка призналась в соцсетях, что не смогла бы жить с бойцом ММА. По ее словам, она бы всегда пребывала в страхе, что молодой человек может её избить. Тарасов ответил порноактрисе, что всю злость бойцы выплескивают на тренировках и во время боев, а дома — «добрые и домашние».

Боец добавил, что чем человек сильнее, тем он мягче и нежнее. Своё заявление Тарасов предложил Тейлор проверить на совместной тренировке.

Актриса приняла его предложение. Эпизод с тренировки был опубликован в Twitter. На записи видно, что Тарасов показывает девушке несколько приемов. Происходящее на борцовском ковре снимают журналисты. После очередного броска корреспондент поинтересовался у Тейлор, обращался ли с ней кто-либо из партнеров по фильмам также жёстко. Она ответила, что «было по-разному».

«Ну все, хватит подстраиваться там, а то я по инерции прогибаюсь», — заявила она стоявшему сзади Тарасову. «Хватит подстраиваться, я по инерции прогибаюсь». Порноактриса Лола Тейлор потренировалась с бойцом ММА: видео pic.twitter.com/Ez59vKG0Fg— Арсен Версен (@optaluna) February 18, 2021