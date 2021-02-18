Сиделка Марадоны добавляла ему снотворное в алкоголь

Сиделка легендарного футболиста Диего Марадоны подсыпала ему снотворное в алкоголь, чтобы тот «не шумел по ночам». Об этом изданию Daily Mail заявила психолог Гризельда Морел, которая работала с восьмилетним сыном аргентинца.

По словам психолога, последние месяцы жизни Марадона злоупотреблял пивом и вином. При этом он иногда употреблял алкоголь по утрам. В это время у футболиста сильно ухудшилось психическое состояние — однажды один из помощников застал Марадону разговаривающим по воображаемому телефону.

Отмечается, что токсикологическая экспертиза, проведенная в декабре 2020 года, не выявила следов алкоголя или наркотиков в крови Марадоны в момент смерти.