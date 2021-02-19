Гинзбург предрек украинцам выселение из квартир за долги 

Вице-президент киевского «Динамо» по вопросам инноваций Марк Гинзбург сравнил жизнь на Украине, в США и СССР и предрек, что украинцам скоро придется столкнуться с выселением из квартир за неуплату коммуналки или кредита. Об этом он заявил в интервью Tribuna.com.

По словам Гинзбурга, он уехал в США более 30 лет назад и сейчас уверен, что в СССР была «уверенность в завтрашнем дне».

«То, что при любых обстоятельствах никто не мог прийти и отобрать твое жилье и другое имущество. В Украине с этим еще не знакомы, но, думаю, в ближайшее время придется узнать, каково это, когда тебя выбрасывают из квартиры за неуплату коммуналки или процентов по кредиту», — пояснил он.

Вице-президент киевского «Динамо» подчеркнул, что в США с должниками не церемонятся.

«Не заплачено за два месяца — приходят маршалы и наклеивают на входную дверь две желтые полоски по диагонали. Домой ты вернешься, если решишь вопрос с долгами», — рассказал он.

Как сообщал «Рамблер», в начале января сразу в нескольких украинских городах прошли акции протеста против повышения тарифов ЖКХ. Одним из основных поводов для возмущения стало увеличение тарифа на электроэнергию почти вдвое и повышение цен на газ для бытовых потребителей на 14%.

Митингующие призвали власти «остановить тарифный геноцид» и отметили, что им уже «нечего жрать». При этом данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют о том, что задолженность населения за услуги ЖКХ продолжает расти и уже составила 66,1 млрд гривен.