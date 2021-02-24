Журналистка КХЛ Тригубчак поздравила мужчин эротическим календарем 

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Журналистка КХЛ Ульяна Тригубчак, которая ранее была в группе поддержки «Салавата Юлаева», поздравила мужчин с 23 февраля, опубликовав в Instagram эротический календарь.

«Вы самые отзывчивые, общительные, адекватные, поддерживающие, независтливые, лайкающие, комментирующие. Не аудитория, а мечта! В этот лютый мороз я решила согреть вас своим первым авторским календарем!» — заявила она.

Бывшая участница группы поддержки «Салавата Юлаева» подчеркнула, что выложила календарь со своими эротическими фотографиями в свободный доступ, однако готова и продать его с индивидуальными пожеланиями каждому из заказчиков.

В комментариях к записи пользователи соцсети восхитились красотой Тригубчак и выразили желание любоваться ею весь год.