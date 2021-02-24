СМИ сообщили о гибели 6,5 тысяч мигрантов в Катаре в ходе подготовки к ЧМ-2022

Более 6,5 тысяч рабочих-мигрантов погибли в Катаре с декабря 2010 года, когда страна получила право провести ЧМ-2022. Об этом пишет The Guardian.

Издание напомнило, что в Катаре в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу реализуются десятки крупных проектов. В том числе ведется строительство семи новых стадионов, нового аэропорта, дорог, систем общественного транспорта, гостиниц. Масштабное строительство привлекло в страну тысячи мигрантов.

«Значительная часть трудовых мигрантов, умерших с 2011 года, находилась в стране только потому, что Катар выиграл право проведения чемпионата мира по футболу», — заявил глава группы по защите прав трудящихся в странах Персидского залива Ник Макгихан.

По данным издания, основанным на информации из правительственных источников, в среднем на протяжении 10 лет в стране каждую неделю умирали 12 рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.

При этом 69% смертей среди индийских, непальских и бангладешских рабочих были классифицированы как «естественные». Только среди индейцев этот показатель составляет 80%, отмечает издание.

Британская газета также подчеркнула, что данные о количестве смертей среди рабочих могут не соответствовать реальному положению дел. Так как на стройках работают мигранты и из других стран, например, граждане Кении и Филиппин. Однако нет никаких официальных данных о том, если ли погибшие и среди них.