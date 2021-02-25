Экс-жену Кержакова заподозрили в попытке суицида

«Вчера Милана выпила 20 таблеток снотворного. Причина была. С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану!» — было сказано в сторис, которое в настоящее время недоступно для просмотра.