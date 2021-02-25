Экс-жену Кержакова заподозрили в попытке суицида

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова госпитализирована после попытки самоубийства. Соответствующее сообщение появилось в ее инстаграме.
«Вчера Милана выпила 20 таблеток снотворного. Причина была. С утра ее нашел брат. Я вызвала скорую. Про него говорить не хочу. Он зачем-то сказал людям, что все обойдется, хотя она в реанимации. Так что в ближайшее время мы не выйдем на связь. Это на его совести. Поддержите Милану!» — было сказано в сторис, которое в настоящее время недоступно для просмотра.
Брат Тюльпановой Владислав опубликовал в своем инстаграме сторис, в котором назвал эту информацию полным бредом. Он заверил, что с его сестрой все нормально.
Тюльпанова, как сообщал «Рамблер», — дочь сенатора Вадима Тюльпанова. Кержаков — бывший игрок сборной России и таких клубов, как «Зенит», «Динамо» и «Севилья». Они поженились в 2015 году, в 2017-м у них родился сын Артемий, а в 2019-м они развелись. Тюльпанова обвиняла футболиста в домашнем насилии. В середине февраля она сообщила, что столкнулась с насилием в новых отношениях.