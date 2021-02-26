Экс-тренер сборной США по гимнастике покончил с собой

Бывший тренер женской сборной США по гимнастике Джон Геддерт наложил на себя руки после того, как правоохранители обвинили его в насилии над подопечными, сообщает ТАСС. Скончавшегося также подозревали в торговле людьми.

Новость о том, что 25 февраля было найдено тело Геддерта, который совершил самоубийство, СМИ сообщила генпрокурор штата Мичиган Дана Нессел. Она назвала произошедшее «трагическим исходом для всех сопричастных».

В этот же день Нессел предъявила 63-летнему бывшему тренеру обвинения в систематическом насилии над молодыми спортсменками. По версии правоохранителей, Геддерт придерживался излишне жестких методов подготовки подопечных, не обращал внимание на их травмы, запугивал. В одном эпизоде обвинения говорится о насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетнему.