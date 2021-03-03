Авербух высказался о судьбе Загитовой на «Ледниковом периоде» 

В 2019 году, как сообщал «Рамблер», Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры. В октябре-декабре 2020-го она вела «Ледниковый период».

«Я горжусь тем, что Алина принимала участие в нашем проекте», — рассказал сегодня Авербух.

Он признал, что Загитовой понадобилось время на то, чтобы понять, как вести себя естественно перед камерой, научиться работе с телесуфлером и сценарием. Авербух назвал ее большой умницей за то, что в ходе шоу она все время делала работу над ошибками, стремилась научиться.

«Вообще, это с самого начала было одной из моих идей "Ледникового периода": помогать фигуристам находить себя в жизни после большого спорта, когда карьера заканчивается или ставится на паузу», — сообщил он.

Также Авербух рассказал, что решение о том, продолжит ли Загитова вести «Ледниковый период», примет руководство Первого канала, а насколько ему известно, оно осталось ею очень довольно.