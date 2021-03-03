Стали известны подробности ухода из жизни спортивного комментатора Юрия Розанова

По информации Telegram-канала Mash, накануне Розанову стало плохо и его супруга вызвала скорую помощь.

Сообщается, что у комментатора было затруднённое дыхание и сотрудники скорой помощи порекомендовали ему наблюдаться у лечащих врачей.

Юрий Розанов боролся с онкологическим заболеванием. Летом 2020 года спортивный комментатор рассказывал, что пошёл на поправку, однако затем у него вновь обнаружили новые образования.

Розанов — обладатель премии ТЭФИ в номинации «Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы».