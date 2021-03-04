Жена Мамаева до сих пор находится в токсикологическом отделении

Жена футболиста Павла Мамаева Алана до сих пор находится в больнице. Об этом сообщает телеграм-канал «База».

На днях, как сообщал «Рамблер», Мамаева заявила в социальных сетях, что муж изменил ей. Вчера она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного препарата «Имован», и перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили женщину без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.

Сегодня «База» сообщила, что Мамаева смешала имован с алкоголем. Это не рекомендуется производителем, потому что алкоголь может усилить седативный эффект препарата.

В настоящее время жизни Мамаевой ничто не угрожает. Тем не менее она до сих пор находится в токсикологическом отделении больницы. Сотрудники полиции инициировали проведение проверки по факту произошедшего. Мамаева заявила им, что все это было шуткой.

В 2018 году Мамаева опубликовала в инстаграме фотографии некой девушки, назвав ее шлюхой, на которую ее муж променял семью. Позже она удалила снимки, но опубликовала несколько сторис со словами поддержки в свой адрес. Одно из них Мамаева сопроводила комментарием «Как же мне больно».