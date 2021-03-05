Жена Мамаева угрожала его любовнице убийством 

Жена футболиста Павла Мамаева Алана угрожала убийством его предполагаемой любовнице Ирене Гарсии Морено. Об этом адвокат последней Тереза Буэйес заявила «РБ Спорт».

На днях, как сообщал «Рамблер», Мамаева заявила в своем инстаграме, что муж изменил ей с 29-летней испанкой Морено, и опубликовала ее фотографии, паспортные данные и номер телефона.

Вчера Буэйес назвала это вторжением в частную жизнь и сообщила о подготовке документов для подачи иска к Мамаевой в суд по гражданским делам в Испании. Также адвокат рассказала, что, помимо вторжения в частную жизнь ее клиентки, Мамаева угрожала той убийством. Буэйес сообщила, что в данной связи подаст иск против нее по уголовному делу, в котором потребует запретить той въезд в Испанию.

«Документы мы собираем. Нужно время на подготовку. Сейчас в Испании из-за коронавируса все дела продвигаются очень медленно, процесс может быть долгим», — добавила юристка.

Позавчера Мамаев написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного препарата «Имована», и перестала выходить на связь. Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Мамаеву без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали ее.