«МАТЧ ТВ» назвал самые рейтинговые виды спорта в России

Зрители «Матч ТВ» чаще всего смотрят биатлон и футбол, а вот фигурное катание имеет сравнительно низкие рейтинги. Об этом «Российской газете» заявил главный редактор телеканала Александр Тащин

По его словам, основная аудитория телеканала — мужчины 14-59 лет. При этом все рекорды по просмотрам у них бьет биатлон.

«Он находится вне всякой конкуренции. В 2020 году рейтинг и доля выглядели так: 0,8 и 5,7. Следом идет футбол — 0,5 и 3,5, а КХЛ и «Формула 1» дали одинаковый рейтинг в 0,4%, но доля у гонок (идущих, как известно, реже) выше — 3,6 против 2,7», — пояснил Тащин.

Он также отметил, что в 2020 году самой рейтинговой программой стал «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». При этом у фигурного катания рейтинги сравнительно низкие.

«Фигурное катание, прежде всего — спорт. Высокие рейтинги дадут только очень дорогие шоу, вроде «Ледникового периода» на Первом канале. И, в основном, этот вид спорта рассчитан на женскую аудиторию», — уверен он.

«Рамблер» писал, что ранее ветераны биатлона распространили открытое письмо, в котором попросили Губерниева прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

Они высказали мнение, что миллионы любителей спорта ненавидят Губерниева из-за его постоянного самолюбования, а уничижительные высказывания о ветеранах и действующих спортсменах не способствуют пропаганде патриотизма и любви к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.