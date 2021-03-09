Иностранцев не пустят на Олимпиаду в Токио 

Власти Японии решили запретить зрителям из-за рубежа посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Kyodo.

В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.

На прошлой неделе средства массовой информации сообщили, что в течение месяца японские власти в сотрудничестве с компетентными организациями примут окончательное решение о том, будут ли Олимпиада и Паралимпиада проводится в присутствии зрителей из-за рубежа или нет.

Сегодня осведомленные собеседники сообщили Kyodo, что японское правительство решило запретить иностранцам посещать Игры. Это было сделано из-за обеспокоенности японской общественности распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и обнаружением более заразных вариантов коронавируса.