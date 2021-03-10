"Ни стыда, ни совести": футбольный арбитр из России разделась догола

Девушка-судья из России Екатерина Костюнина, которую нередко называют одной из самых сексуальных футбольных арбитров, опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке она изображена практически обнажённой.

Подписчики Костюниной живо отреагировали на горячее фото. Большинство признали, что у девушки очень красивое и сексуальное тело. Многие признались ей в любви.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Екатерина Костюнина призналась подписчикам, что получает эстетическое наслаждение от женских тел. Она также поделилась с пользователями снимками своей «самой горячей» фотосессии. На снимках она предстала полностью обнаженной в постели и ванне. Футбольный арбитр тогда отметила, что существует тонкая грань между пошлость и искусством, и она старается её не пересекать.