"Ни стыда, ни совести": футбольный арбитр из России разделась догола

Девушка-судья из России Екатерина Костюнина, которую нередко называют одной из самых сексуальных футбольных арбитров, опубликовала в Instagram откровенное фото. На снимке она изображена практически обнажённой.
Пост в ленте Костюниной появился 8 марта. На фото изображено её голое тело в одних трусиках. Обнажённую грудь девушка прикрывает рукой.
«Жила была девочка. У неё не было ни стыда, ни вины, ни совести. А все остальное было)))» - написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим. ред.).
Подписчики Костюниной живо отреагировали на горячее фото. Большинство признали, что у девушки очень красивое и сексуальное тело. Многие признались ей в любви.
«Красную карточку мне в любое время», - написал пользователь под ником nucklballa.
Некоторые отметили, что формы Костюниной за последнее время заметно округлились, заподозрив девушку в пластике.
«Новая грудь? Молодец», - отметил harrymendoza88.
«Ещё год назад ничего не было, а тут прям уверенная грудь», - подчеркнул badzhei.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Екатерина Костюнина призналась подписчикам, что получает эстетическое наслаждение от женских тел. Она также поделилась с пользователями снимками своей «самой горячей» фотосессии. На снимках она предстала полностью обнаженной в постели и ванне. Футбольный арбитр тогда отметила, что существует тонкая грань между пошлость и искусством, и она старается её не пересекать.