Информаторы WADA подали иск в ООН против России

По мнению адвокатов семьи, допинговая программа, которая, якобы, существует в России, нарушает статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. В ней сказано, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию, в том числе, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.