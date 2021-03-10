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Информаторы WADA подали иск в ООН против России

Газета.Ruиещё 9
4 часа назад
Информаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) супруги Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару ООН по правам человека, сообщает Sports Integrity Initiative.
Информаторы WADA подали иск в ООН против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По мнению адвокатов семьи, допинговая программа, которая, якобы, существует в России, нарушает статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах. В ней сказано, что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающему его достоинство обращению или наказанию, в том числе, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам.
Представители Степановых считают, что участие бывшей легкоатлетки в допинговой программе является "медицинским или научным" экспериментом. Также адвокаты утверждают, что допинговая программа представляет собой принудительный труд, что является нарушение п. 3 статьи 8 Международного пакта о гражданских и политических правах.
В декабре 2014 года Степанова и ее супруг стали героями документального фильма немецкой телекомпании ARD. Экс-спортсменка утверждает, что она и другие российские легкоатлеты принимали запрещенные препараты по указанию своих тренеров. Ранее информатор WADA Степанов отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России.
Около спорта,Виталий Степанов,Юлия Степанова,ООН,Всемирное антидопинговое агентство,
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