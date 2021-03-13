Музыку Моргенштерна предложили для Олимпиады

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
7 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Уфа Уфа
Динамо М
Динамо М
16:30
Тамбов Тамбов
Спартак М
Спартак М
19:00
Краснодар Краснодар
7 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
16:00
Сельта Сельта
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
20:30
Леванте Леванте
7 марта

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
Арминия
Арминия
20:00
Унион Унион
7 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
15:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Локомотив М Локомотив М
Рубин
Рубин
16:30
Зенит Зенит
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Ахмат Ахмат
8 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Алавес Алавес
8 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Челси
Челси
21:00
Эвертон Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
10 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
21:00
Атлетик Б Атлетик Б
10 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
20:30
Вердер Вердер
10 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
21:00
Саутгемптон Саутгемптон
12 марта

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Ростов Ростов
12 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Валенсия Валенсия
12 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Боруссия М Боруссия М
12 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
13 марта

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
12:00
Ротор Ротор
Арсенал
Арсенал
14:00
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
16:30
Ахмат Ахмат
13 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
16:00
Кадис Кадис
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Эльче Эльче
Осасуна
Осасуна
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 марта

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Майнц
Майнц
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
13 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:30
Челси Челси
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Эвертон
20:30
Бёрнли Бёрнли
14 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
Краснодар Краснодар
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Сочи Сочи
14 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эйбар
Эйбар
20:30
Вильярреал Вильярреал
14 марта

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Байер
Байер
15:30
Арминия Арминия
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Штутгарт
Штутгарт
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
14 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
15 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
23:00
Уэска Уэска
15 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
17 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Ростов Ростов
ЦСКА
ЦСКА
20:00
Зенит Зенит
Ахмат
Ахмат
20:00
Арсенал Арсенал
17 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Севилья
Севилья
21:00
Эльче Эльче
18 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Локомотив М Локомотив М
Спартак М
Спартак М
19:00
Урал Урал
19 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Рубин
Рубин
19:00
Химки Химки
Сочи
Сочи
19:00
Тамбов Тамбов
19 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
19 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 марта

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Штутгарт Штутгарт
Кёльн
Кёльн
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вердер
Вердер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
20 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
21 марта

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
00:00
Динамо М Динамо М
21 марта

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Валенсия
Валенсия
00:00
Гранада Гранада
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
00:00
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
00:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
21 марта

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
15:30
Майнц Майнц
Герта
Герта
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Аугсбург Аугсбург
21 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Арсенал Арсенал
Астон Вилла
Астон Вилла
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Музыку Моргенштерна предложили использовать вместо гимна на Олимпиаде 

Lenta.ru 9 часов назад
Музыку Моргенштерна предложили для Олимпиады
Фото: РИА Новости
Вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине предложили использовать музыку рэпера Моргенштерна. Об этом глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая рассказала «Подъему» после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна «Катюши».
По словам Великой, в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку», так и произведения молодых исполнителей.

«Ну, даже кто-то предлагал Моргенштерна», — сказала она.

Кроме того, во время обсуждения предлагалось сочинить новую песню на период, когда россиянам нельзя использовать гимн страны на спортивных мероприятиях.

«Обсуждалась и музыка Чайковского, которая используется на соревнованиях, которые уже проходят», — заключила Великая.

CAS объяснил запрет на исполнение «Катюши» вместо гимна России
О запрете CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года стало известно ранее 13 марта. В организации рассказали, что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, связанные с Россией.
В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.
Видео дня. Вслед за Роналду Лигу чемпионов покинул Месси
Последние новости
Раскрыта продолжительность действия «Спутника V» Раскрыта продолжительность действия «Спутника V» Киев предрек широкомасштабные бои в Донбассе Киев предрек широкомасштабные бои в Донбассе Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму Подсчитана стоимость первой опреснительной станции для воды в Крыму
Комментарии 50
Около спорта , Софья Великая
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение