Музыку Моргенштерна предложили для Олимпиады

Вместо гимна России на Олимпийских играх в Токио и Пекине предложили использовать музыку рэпера Моргенштерна. Об этом глава Комиссии спортсменов Олимпийского комитета России Софья Великая рассказала «Подъему» после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос РФ на использование вместо гимна «Катюши».

По словам Великой, в качестве музыки для российских спортсменов рассматривали как известные песни, например, «Калинку», так и произведения молодых исполнителей.

«Ну, даже кто-то предлагал Моргенштерна», — сказала она.

Кроме того, во время обсуждения предлагалось сочинить новую песню на период, когда россиянам нельзя использовать гимн страны на спортивных мероприятиях.

«Обсуждалась и музыка Чайковского, которая используется на соревнованиях, которые уже проходят», — заключила Великая.

О запрете CAS на использование «Катюши» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года стало известно ранее 13 марта. В организации рассказали , что понятие «любой гимн, связанный с Россией», распространяется на все песни, связанные с Россией.

В декабре прошлого года CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.