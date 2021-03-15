«Мои антитела зер гут»: Черчесов о вакцинации

«Я не настаивал, чтобы делали другие. Я для себя сделал. Мне всегда спокойнее, если футболист уверен в том, что он делает. Другое дело, что если имеешь эту вакцину, то у тебя есть защита. Мне сделали, мои антитела зер гут, кровь проверили. На своём опыте могу ответить про это. Это было моё решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.