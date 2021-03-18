Футболист Икарди занимается сексом с женой 12 раз в день

Бывший защитник «Интера» Даниэле Адани распространил пикантный слух о футболисте «ПСЖ» Мауро Икарди. По словам Адани, Икарди занимается сексом со своей супругой Вандой Нарой 12 раз в день.

Подобное заявление Адани сделал в беседе с Кристианом Вьери на его Twitch-канале.

Нара также выступает в роли агента своего супруга.

Ранее Нара неоднократно раскрывала подробности своей интимной жизни. К примеру, она ответила критику в соцсетях, что занимается оральным сексом с Мауро каждый день. Она также призналась, что после неудачных игр ее супруг отказывается от интима.