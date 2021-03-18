Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Футболист Икарди занимается сексом с женой 12 раз в день

Артём Кульша
12 часов назад
Футболист Мауро Икарди 12 раз в день занимается сексом со своей женой Вандой Нарой. Об этом, как сообщает Sport24, заявил бывший футболист Даниэле Адани.
12 раз в день занимается сексом с женой футболист Икарди
Фото: InstagramInstagram
Адани, как сообщал «Рамблер», в 1990-2000 годах играл за такие итальянские клубы, как «Лацио», «Брешия», «Фиорентина», «Интер». На днях он принял участие в стриме другого бывшего футболиста Кристиана Вьери на Twitch. В ходе него он заявил, что игрок «Пари Сен-Жермен» Икарди занимается сексом со своей супругой 12 раз в день. Адани не упомянул об источниках своей информации.
Ранее сама Нара рассказывала, что занимается оральным сексом с мужем каждый день, а также что тот отказывается от секса после неудачных игр.
В первой половине марта телезвезда Виктория Боня заявила, что знает от осведомленных людей, что отношения между моделью Ириной Шейк и футболистом Криштиану Роналду были ненастоящими. По ее словам, роман с Шейк был нужен Роналду для выравнивания имиджа — в Европе очень важно, чтобы спортсмен имел семью.
Около спорта,Виктория Боня,Ирина Шейк,Криштиану Роналду,
73
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители