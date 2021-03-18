12 раз в день занимается сексом с женой футболист Икарди

Адани, как сообщал «Рамблер», в 1990-2000 годах играл за такие итальянские клубы, как «Лацио», «Брешия», «Фиорентина», «Интер». На днях он принял участие в стриме другого бывшего футболиста Кристиана Вьери на Twitch. В ходе него он заявил, что игрок «Пари Сен-Жермен» Икарди занимается сексом со своей супругой 12 раз в день. Адани не упомянул об источниках своей информации.