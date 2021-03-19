По всей видимости, скандальный футболист дорвался на сборах до настоящей клубнички.

Ну сколько энергии, здоровья, а главнее — тестостерона в полузащитнике ФК «Ростов» Павле Мамаеве ? Вернувшийся не так давно из мест не столь отдаленных спортсмен клялся и божился своей жене Алане в верности и любви. К слову, мать его ребенка во всем поддерживала ненаглядного, угодившего в грандиозный скандал с побоями, а затем уже и в тюрьму. В благодарность за все хорошее Мамаев воспользовался отличной возможностью — завел вдали от дома красивую и молодую любовницу по имени Ирен Гарсия.

Барышня оказалась не только прелестницей, но еще и дипломированной умницей с юридическим образованием. Восьмого марта девушка, как бы невзначай, сверкнула в соцсетях положительным тестом на беременность, а после, наверное, похлопав ресничками, заявила о своей полной неосведомленности на счет женатости и наличии у Мамаева очаровательных детишек. Да и свою позицию Ирен, нужно отдать ей должное, выбрала крайне удачно — попутно обвинила Мамаеву в публикации своих личных данных на просторах Сети.

Вскоре обиженная супруга приняла решение развестись с неугомонным ходоком, дабы перестать испытывать систематический стресс и унижения. А сегодня в «Сториз» ее «Инстаграма» появились разоблачительные материалы, пролившие свет на личность молодой любовницы Павла.

Если верить материалам, с Аланой связался некий испанец, который готов поделиться важной информацией о скандальной барышне и даже предоставил наглядное доказательство — ссылку на сайт эскортниц, где разместила свою анкету Ирен Гарсия. Якобы красотка оказывает самый широкий спектр качественных интим-услуг, о которых обманутые жены футболистов и прочие отечественные инстадивы слыхом не слыхивали. По крайней мере, 2500 евро за ночь Мамаев уж точно заплатил не просто так.

Судя по всему, любовницу футболиста мог подставить ее бывший менеджер, а точнее, экс-сутенер. Девушки нередко конфликтуют с руководством, а те в отместку просто сливают пикантный компромат в общественный доступ. Кстати, если верить предоставленному таинственным незнакомцем документу, Гарсия отродясь не училась на юридическом, получая куда более полезное образование, так сказать, на практике.

Кстати, версия о скандальном прошлом и настоящем любовницы футболиста проливает свет и на то, каким образом в распоряжении Аланы оказались номер телефона и снимок документа Ирен.