"Страшно за детей": жену Погребняка испугали слова Байдена

Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Джо Байден заявил, что глава России должен «заплатить» за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Кроме того, он резко высказался о Владимире Путине. В ответ Путин пожелал оппоненту здоровья и заметил, что «кто обзывается, тот сам так называется».
Мария Погребняк выложила в «сторис» скриншот статьи под заголовком «Байден идет на войну» и рассказала о своих страхах.
«Мне впервые страшно. Страшно за наши семьи, за родителей, за детей, за наш народ», - написала она.
Жена футболиста задалась вопросом, почему мирные жители должны подвергаться опасности.
«Если наступит война, не дай бог, в первую очередь пострадает мирное население!» - отметила Мария Погребняк.