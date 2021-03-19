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"Страшно за детей": жену Погребняка испугали слова Байдена

Алиса Селезнёва
7 часов назад
Жена футболиста Павла Погребняка Мария в своем Instagram заявила, что опасается начала войны после высказываний президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.
"Страшно за детей": жену Погребняка испугали слова Байдена
Фото: соцсетисоцсети
Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Джо Байден заявил, что глава России должен «заплатить» за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Кроме того, он резко высказался о Владимире Путине. В ответ Путин пожелал оппоненту здоровья и заметил, что «кто обзывается, тот сам так называется».
Мария Погребняк выложила в «сторис» скриншот статьи под заголовком «Байден идет на войну» и рассказала о своих страхах.
«Мне впервые страшно. Страшно за наши семьи, за родителей, за детей, за наш народ», - написала она.
Жена футболиста задалась вопросом, почему мирные жители должны подвергаться опасности.
«Если наступит война, не дай бог, в первую очередь пострадает мирное население!» - отметила Мария Погребняк.
Около спорта,Мария Погребняк,Павел Погребняк,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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