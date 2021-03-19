"Страшно за детей": жену Погребняка испугали слова Байдена

Как сообщал «Рамблер», ранее в интервью Джо Байден заявил, что глава России должен «заплатить» за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2020 году. Кроме того, он резко высказался о Владимире Путине. В ответ Путин пожелал оппоненту здоровья и заметил, что «кто обзывается, тот сам так называется».