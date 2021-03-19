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«У дедульки деменция»: экс-ведущая «Спартака» высмеяла Байдена 

Павел Тиунов 6 часов назад
«У дедульки деменция»: экс-ведущая «Спартака» высмеяла Байдена
Фото: соцсети
Глава США Джо Байден страдает старческим слабоумием, если позволяет себе громкие критические высказывания в адрес президента России Владимира Путина, заявила экс-ведущая на телеканале хоккейного клуба «Спартак» Юлия Ушакова. Она назвала американского лидера «дедушкой», который путается в ответах, сообщает издание Sport24.
Речь о скандальном интервью Байдена, вышедшего в эфир на телеканале ABC. Американский лидер раскритиковал президента России Владимира Путина.
В частности, он подчеркнул, что главе РФ придётся «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку — «кто обзывается, тот сам так называется».
Юлия Ушакова призналась, что «не сильна в политике», но интервью Байдена оценила со стороны обывателя. По ее мнению, в беседе с журналистами президент США был похож на «старого дедушку», который «не понимает, что происходит», и «забывает вопросы».

«Говорят, просто у дедульки Байдена деменция», — подчеркнула она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», о том, что президент США Джо Байден страдает возрастной деменцией, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. Так он прокомментировал запрет США на торговые отношения с Россией в сфере вооружений. По словам эксперта, американцы также дали понять «полутора десяткам стран», что им тоже следует придерживаться новых правил.
В результате были сорваны контракты по поставке российских самолётов, систем ПВО и танков некоторым государствам. Баранец заявил, что своими действиями Вашингтон, а в частности, «президент, который болеет глубокой деменцией», только подталкивают мир к глобальному вооруженному конфликту.
Видео дня. Акинфеев обновил рекорд чемпионата РФ по отраженным пенальти
Комментарии 4
Около спорта , Виктор Баранец , Юлия Ушакова , Джозеф Байден , Владимир Путин , Спартак , телеканал АВС
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