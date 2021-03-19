«У дедульки деменция»: экс-ведущая «Спартака» высмеяла Байдена 

Речь о скандальном интервью Байдена, вышедшего в эфир на телеканале ABC. Американский лидер раскритиковал президента России Владимира Путина.

В частности, он подчеркнул, что главе РФ придётся «заплатить» за предполагаемое вмешательство Москвы в выборы США, состоявшиеся в 2020 году. Путин в ответ на критику со стороны Байдена пожелал западному коллеге здоровья и вспомнил детскую присказку — «кто обзывается, тот сам так называется».

Юлия Ушакова призналась, что «не сильна в политике», но интервью Байдена оценила со стороны обывателя. По ее мнению, в беседе с журналистами президент США был похож на «старого дедушку», который «не понимает, что происходит», и «забывает вопросы».

«Говорят, просто у дедульки Байдена деменция», — подчеркнула она.

Ранее, как сообщал «Рамблер», о том, что президент США Джо Байден страдает возрастной деменцией, заявил военный обозреватель Виктор Баранец . Так он прокомментировал запрет США на торговые отношения с Россией в сфере вооружений. По словам эксперта, американцы также дали понять «полутора десяткам стран», что им тоже следует придерживаться новых правил.

В результате были сорваны контракты по поставке российских самолётов, систем ПВО и танков некоторым государствам. Баранец заявил, что своими действиями Вашингтон, а в частности, «президент, который болеет глубокой деменцией», только подталкивают мир к глобальному вооруженному конфликту.