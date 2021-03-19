Хоккеист Радулов задолжал треть миллиона рублей

Как сообщает Baza, Радулов владеет квартирой в центре Москвы с 2015 года. На следующий год уральский хоккеист уехал играть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), и перестал оплачивать счета за жилплощадь с конца 2019 года.

В начале 2020 года Александр Радулов вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии Forbes. При этом в конце прошлого года стало известно, что хоккеист на протяжении пяти лет переводил свою зарплату в некий российский банк. В последствии у финансовой организации была отозвана лицензия, а Радулов выяснил, что его обманули на 1,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360.