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Уральский хоккеист Радулов задолжал треть миллиона рублей

Ura.Ru
2 часа назад
Уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область), хоккеист Александр Радулов должен выплатить 285 тысяч рублей управляющей компании из-за просроченных коммунальных платежей. Такое решение принял суд.
Хоккеист Радулов задолжал треть миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Baza, Радулов владеет квартирой в центре Москвы с 2015 года. На следующий год уральский хоккеист уехал играть в Национальную хоккейную лигу (НХЛ), и перестал оплачивать счета за жилплощадь с конца 2019 года.
«Управляющая компания подождала, пока Александр вспомнит про платежки, но терпения хватило ненадолго — недавно представители „Краун менеджмент“ все же подали на хоккеиста в суд и выиграли. Теперь он должен заплатить 285 тысяч рублей», — пишет издание.
В начале 2020 года Александр Радулов вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии Forbes. При этом в конце прошлого года стало известно, что хоккеист на протяжении пяти лет переводил свою зарплату в некий российский банк. В последствии у финансовой организации была отозвана лицензия, а Радулов выяснил, что его обманули на 1,5 миллиарда рублей, передает телеканал 360.
Около спорта,Александр Радулов,Телеканал "360° Подмосковье",Forbes,
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