Таксист сбил баскетболиста Шабалкина в Москве 

ДТП произошло, когда Никита переходил дорогу на 3-й Тверской-Ямской улице.

По данным телеграм-каналов, водитель намеренно наехал на баскетболиста. Шабалкин переходил дорогу недалеко от разметки пешеходного перехода. Он не успел полностью пересечь проезжую часть на зеленый сигнал и перед ним затормозил автомобиль такси. Автомобилист и Шабалкин принялись спорить о том, кто прав. Водитель резко нажал на газ и протащил Шабалкина на капоте около 15 метров. После этого таксист скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция устанавливает личность автомобилиста.

Спортсмена доставили в больницу с повреждениями коленей и голеностопа. О тяжести полученных травм пока неизвестно.

Форвард Никита Шабалкин выступал за сборную России и выиграл чемпионат Европы в 2007 году. Он также играл за несколько российских клубов и завершил карьеру в 2013 году. Сейчас Никите 34 года.

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