В России может появится крупный штраф за влияние на результаты спортивных событий

В России влияние на результаты спортивных соревнований может стать административным правонарушением. Об этом сообщают «Известия».

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что некоторое время назад Министерство спорта разработало проект закона о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно им, штраф для граждан за влияние на результаты спортивных соревнований составит 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — 150-200 тысяч, для юридических лиц — 500 тысяч — миллион.

Составлять протоколы о правонарушении будут органы внутренних дел . Конкуренция со статьей Уголовного кодекса «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» будет исключена оговоркой «если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний».