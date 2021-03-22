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В России может появится новый крупный штраф 

Артём Кульша 3 часа назад
В России может появится крупный штраф за влияние на результаты спортивных событий
Фото: ТАСС
В России влияние на результаты спортивных соревнований может стать административным правонарушением. Об этом сообщают «Известия».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что некоторое время назад Министерство спорта разработало проект закона о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
Согласно им, штраф для граждан за влияние на результаты спортивных соревнований составит 50-70 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-150 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — 150-200 тысяч, для юридических лиц — 500 тысяч — миллион.
Составлять протоколы о правонарушении будут органы внутренних дел. Конкуренция со статьей Уголовного кодекса «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» будет исключена оговоркой «если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний».
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что новая норма призвана показать готовность России к выполнению обязательств государства — участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.
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Около спорта , Минспорта , Совет Европы , МВД
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