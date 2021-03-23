Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

«Ублюдок»: Малахов оскорбил Аршавина в телеэфире

Павел Тиунов
1 час назад
Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал футболиста Андрея Аршавина, который оставил в тяжёлой ситуации свою экс-супругу Алису Казьмину без поддержки. В настоящее время женщина борется с неизлечимой болезнью.
«Ублюдок»: Малахов оскорбил Аршавина в телеэфире
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Резкие высказывания в адрес спортсмена прозвучали в эфире программы «Прямой эфир», в студии которой Казьмина рассказала о своей нелёгкой судьбе.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году женщине поставили диагноз – аутоимунный некроз. Болезнь, по словам экс-супруги спортсмена, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года она перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия. Казьмина не раз подчеркивала, что Андрей Аршавин проявляет полное равнодушие к ее судьбе и к судьбе общей дочери.
Поведение футболиста прокомментировал телеведущий Андрей Малахов. Он напомнил, что Аршавин является «лицом сборной России» и в настоящее время «воспитывает молодое поколение» (Андрей Аршавин работает директором департамента развития молодежного футбола в клубе «Зенит» - прим. ред.).
«Чему этот ублюдок может их научить?!» - выразил недоумение журналист.
По словам телеведущего, спортсмену следовало бы просто прийти и подержать эк-супругу за руку. В этом случае, отметил Малахов, ни о какой материальной поддержке речь не идёт. Он посоветовал Аршавину «засунуть» деньги «в одно место».
Около спорта,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Андрей Малахов,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители