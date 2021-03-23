«Ублюдок»: Малахов оскорбил Аршавина в телеэфире

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году женщине поставили диагноз – аутоимунный некроз. Болезнь, по словам экс-супруги спортсмена, разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года она перенесла две операции. После второго хирургического вмешательства наступила ремиссия. Казьмина не раз подчеркивала, что Андрей Аршавин проявляет полное равнодушие к ее судьбе и к судьбе общей дочери.