Аршавина потребовали убрать с телевидения

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Многодетная мать, которая вот-вот может оказаться на улице при содействии бывшей свекрови, дала сенсационное интервью о жизни с именитым спортсменом. Сидя под капельницей на больничной койке, бывшая модель рассказала, насколько мелочным оказался прославленный футболист, как делил с ней до последней крохи имущество, невзирая на наличие троих детей, и как обчистил её банковский сейф, где Казьмина хранила личные сбережения.

Рассказ экс-жены Аршавина в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» поверг в такой шок гостей студии, что никто не мог найти оправдание поведению футболиста.

Мать Алисы Казьминой рассказала, что даже сейчас, когда её дочь только вышла из комы, Аршавин никак ей не помогает и делает вид, что ничего не происходит. Бывшая тёща футболиста считает, что её дочь попросту «надоела» спортсмену, несмотря на наличие совместного ребёнка.

О мелочности экс-капитана сборной Росси по футболу свидетельствует хотя бы тот факт, что он был взбешён тем, что ему пришлось заплатить за празднование дня рождения сына Казьминой.

Он сказал мне: «Я за твоих детей платить не собираюсь», — вспоминает бывшая жена Аршавина.

Эти факты вывели из себя даже всегда невозмутимого Андрея Малахова. Ведущий напомнил, что Аршавин является лицом российского футбола и даже воспитывает молодое поколение, которому должен своими действиями подавать пример.

Коллегу поддержал гость студии журналист Александр Яковлев , напомнивший, что Аршавин работает на телевидении.

Я хочу спросить руководство телеканала: как вы руку ему после всего этого подавать будете?! Я очень хочу, чтобы эта передача не прошла бесследно, как многие эфиры, а имела реакцию общественности. Потому что если ничего не произойдет после этой программы, если он не ответит, если все его работодатели скажут: «Ну пусть, ок, это его личное дело», — то другие такие же мужчины — а он не единственный — скажут: «А значит и мне так можно». Я очень хочу, чтобы после этой передачи была реакция и со стороны общества, и со стороны работодателей, и со стороны его болельщиков, и журналистов, и со стороны самого Андрея Аршавина, — заявил Яковлев.

Андрей Малахов, полностью согласившийся с коллегой, призвал Аршавина выйти на связь с бывшей женой. При этом ведущий был настолько возмущён происходящим, что использовал оскорбительное слово в адрес Аршавина, которое «запикали» создатели шоу.

Уже никто не требует твоих денег! Засунь их себе в одно место! — резко обратился к футболисту ведущий.