Чемпионка мира по сноуборду погибла при сходе лавины

Чемпионка мира в сноуборд-кроссе француженка Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины в Швейцарии. Национальный олимпийский комитет Франции выразил соболезнования родным и близким 40-летней спортсменки.
Фото: Twitter/France OlympiqueTwitter/France Olympique
По информации Ski Chrono, спасатели также нашли тело гида Бруно Кутелли, а еще одного человека пока найти не удалось.
Помагальски заняла шестое место в параллельном гиганте на Олимпиадах 2002 и 2006 годов.
Она завоевала золото чемпионата мира 1999 года по сноуборд-кроссу и заняла второе место на ЧМ 2003 года. В 2004 году она выиграла Кубок мира в сноуборд-кроссе.