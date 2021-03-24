Чемпионка мира по сноуборду погибла при сходе лавины

Чемпионка мира в сноуборд-кроссе француженка Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины в Швейцарии. Национальный олимпийский комитет Франции выразил соболезнования родным и близким 40-летней спортсменки.

Фото: Twitter/France Olympique Twitter/France Olympique

По информации Ski Chrono, спасатели также нашли тело гида Бруно Кутелли, а еще одного человека пока найти не удалось.

Помагальски заняла шестое место в параллельном гиганте на Олимпиадах 2002 и 2006 годов.