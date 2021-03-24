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"Какого хрена ты сидишь дома и ждешь пока у тебя отпадет нос?"

Артём Кульша
4 часа назад
Футболист Андрей Аршавин не виноват в том, что у его бывшей жены Алисы Казьминой отпал нос. Об этом телезвезда Виктория Боня заявила Sport24.
Боня: "Какого хрена ты сидишь дома и ждешь пока у тебя отпадет нос?"
Фото: соцсетисоцсети
Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает как бороться.
Позавчера она заявила, что мать Аршавина Татьяна виновна в ее болезни. По словам Казьминой, та не хотела, чтобы сын женился на ней и приложила все усилия, чтобы они развелись.
Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и указала на тот факт, что Аршавина похоронила двух мужей.
«Какого хрена ты сидишь дома и ждешь пока у тебя нос просто отпадет? Она сама ответственна за свое здоровье», — прокомментировала сегодня Боня.
Она сообщила, что Аршавин не симпатичен ей, потому что неправильно поступил при разводе с Казьминой. Телезвезда назвала его трусом, ненадежным и потерянным человеком, у которого есть нечеловеческие качества. При этом она выразила уверенность, что он не виноват в том, что происходит с его экс-супругой.
«В этой ситуации виноваты оба», — считает Боня.
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