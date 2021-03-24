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"Чтоб ты сдохла, тварь": жене Карпина пожелали смерти в соцсетях

Артём Кульша
1 час назад
Некто пожелал смерти жене футбольного тренера Валерия Карпина Дарье в личных сообщениях в одной из социальных сетей. Об этом она сама рассказала Sport24.
"Чтоб ты сдохла, тварь": жене Карпина пожелали смерти в соцсетях
Фото: соцсетисоцсети
Она сообщила, что редко незнакомые женщины присылают ее супругу сообщения в директ. Он смеется над ними и сразу показывает ей. Самой Карпиной мужчины пишут чаще. Они делают ей комплименты и оставляют номера телефонов. Она также обсуждает это с мужем — шутит о чужой готовности забрать ее с тремя детьми.
«Самым шокирующим сообщением было: "Чтоб ты сдохла, тварь". До сих пор не понимаю, по какому поводу написали», — отметила Карпина.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что после появления на обложке журнала «Максим» получила много положительных отзывов, и это стало для нее неожиданностью.
Мартовский номер «Максима» с Туктамышевой на обложке поступил в продажу в феврале. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания. Ранее спортсменка сообщила, что рада, что эта съемка случилась в ее жизни.
Около спорта,Елизавета Туктамышева,Валерий Карпин,
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