"Чтоб ты сдохла, тварь": жене Карпина пожелали смерти в соцсетях

Она сообщила, что редко незнакомые женщины присылают ее супругу сообщения в директ. Он смеется над ними и сразу показывает ей. Самой Карпиной мужчины пишут чаще. Они делают ей комплименты и оставляют номера телефонов. Она также обсуждает это с мужем — шутит о чужой готовности забрать ее с тремя детьми.
Мартовский номер «Максима» с Туктамышевой на обложке поступил в продажу в феврале. На ней она запечатлена в прозрачном нижнем белье с аппликациями, чулках и чокере. В подписи сказано, что у Туктамышевой лучшая фигура фигурного катания. Ранее спортсменка сообщила, что рада, что эта съемка случилась в ее жизни.