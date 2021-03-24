Рудковская припомнила Аршавину слова о Гном Гномыче

«Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал говорить что-то про Саню Ну, камон, Андрей. Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются? Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в инстаграм его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. < > А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался», - отметила она.
«Хочется сказать: «Андрей, остановись, начни все с чистого листа, пересмотри свое отношение к детям и женщинам своим». Аршавин - хороший парень, добрый, веселый, очень позитивный. Человек, который был кумиром миллионов мальчишек. Хочется спросить: «Что ты делаешь? Кто тебе в старости кусок хлеба принесет?» - подчеркнула она.
«Время памперсов я прошел со всеми тремя и с четвертой тоже», - подчеркивал Аршавин.