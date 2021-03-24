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Рудковская припомнила Аршавину слова о Гном Гномыче

Мария Иванова
7 часов назад
Продюсер Яна Рудковская призвала экс-игрока «Арсенала» Андрея Аршавина начать все с чистого листа и пересмотреть отношение к детям. В комментарии Sport24 Рудковская напомнила, что футболист критиковал ее семью, но сам «почти отказался» от детей.
Рудковская припомнила Аршавину слова о Гном Гномыче
Фото: ТАССТАСС
Аршавин говорил, что на сына Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Сашу «больно смотреть». Он предположил, что фигурным катанием мальчик занимается из-под палки.
«Я всегда неплохо относилась к Андрею, но когда он начал говорить что-то про Саню Ну, камон, Андрей. Ты лучше посмотри, как твои четверо детей развиваются? Ты высмеиваешь Саню Плющенко, так зайди в инстаграм его папы и посмотри, что этот мальчик делает на льду. < > А что делаешь ты? Ты от одних детей почти отказался, от вторых детей отказался», - отметила она.
По ее мнению, после недавних сюжетов о его бывшей жене (она тяжело заболела и пожаловалась на отсутствие поддержки), Аршавину будет непросто приходить в студию «Матч ТВ» или куда-либо еще.
«Хочется сказать: «Андрей, остановись, начни все с чистого листа, пересмотри свое отношение к детям и женщинам своим». Аршавин - хороший парень, добрый, веселый, очень позитивный. Человек, который был кумиром миллионов мальчишек. Хочется спросить: «Что ты делаешь? Кто тебе в старости кусок хлеба принесет?» - подчеркнула она.
Как писал «Рамблер», у Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской. Их отношения продлились девять лет, до 2013 года.
В 2016 году футболист женился на Алисе Казьминой, в феврале 2017-го у них родилась дочь. В конце 2018-го в соцсетях появилось видео, на котором Аршавин запечатлен обнимающимся с неизвестной девушкой. В начале 2019-го Казьмина рассказала о расставании с мужем, а летом они развелись.
Аршавин подчеркивал, что не чувствует «укора со стороны детей» из-за редких встреч.
«Время памперсов я прошел со всеми тремя и с четвертой тоже», - подчеркивал Аршавин.
Около спорта,Алиса Казьмина,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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