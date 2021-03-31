В Госдуме высмеяли Бузову за желание спеть гимн на Олимпиаде

«Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать — чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка. У нас есть, кто может хорошо спеть, а Бузова пусть обзаводится новыми ухажерами и стартапами», — прокомментировал Милонов.
«Поет она плохо и ничем не отличается от Бузовой, но у нее еще идеи — дерьмо. Дело не в ее нации. Я считаю, что она недостойна представлять Россию. Большинство русских людей так, как она, не думает. Неправильный выбор», — заявил парламентарий.