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В Госдуме высмеяли Бузову за желание спеть гимн на Олимпиаде

Артём Кульша
15 часов назад
Певица Ольга Бузова не должна исполнять гимн России на чемпионате мира и Олимпийских играх, потому что не умеет петь. Об этом депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил «Спорт-Экспрессу».
В Госдуме высмеяли Бузову за желание спеть гимн на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Бузова заявила, что гордится Россией, любит ее и мечтает исполнить гимн страны на одном из больших событий — чемпионате мира, Олимпиаде, параде Победы.
«Я был в шоке. Чтобы исполнять композицию, нужно уметь петь. Без обид. С другой стороны, если к нам будут так относиться, как сейчас, то нужно только Бузову и посылать — чтобы им стало тошно и началось расстройство желудка. У нас есть, кто может хорошо спеть, а Бузова пусть обзаводится новыми ухажерами и стартапами», — прокомментировал Милонов.
Также он заявил, что певица Манижа не умеет петь, а песня Russian Woman («Русская женщина»), с которой она представит Россию на Евровидении, — дерьмо.
«Поет она плохо и ничем не отличается от Бузовой, но у нее еще идеи — дерьмо. Дело не в ее нации. Я считаю, что она недостойна представлять Россию. Большинство русских людей так, как она, не думает. Неправильный выбор», — заявил парламентарий.
Около спорта,Виталий Милонов,Ольга Бузова,Госдума,
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