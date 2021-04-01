Экс-жена Кержакова: у мужа была переписка с женой Аршавина

Милана рассказала, что залезла в телефон Кержакова.
"Там была переписка Саши с бывшей женой Андрея Аршавина — Алисой. Переписка неоднозначного характера. Алиса тогда была с Аршавиным", - сказала Милана на YouTube-канале Super.
Также Тюльпанова отметила, что Кержаков переписывался на похожие темы с общими знакомыми, которых она знала, а нашла она сообщения по конкретным словам, вбивая их в поиск.
Милана рассказала, что эта история произошла в 2016 году, когда форвард выступал за швейцарский "Цюрих".
На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский "Зенит"
, испанскую "Севилью" и московское "Динамо"
. Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с "Севильей" стал обладателем Кубка УЕФА
.
Ранее Кержаков оценил перспективы форварда национальной команды Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром российской сборной.