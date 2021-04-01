Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Экс-жена Кержакова: у Александра была неоднозначная переписка с супругой Аршавина

Газета.Ru
7 часов назад
Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста сборной России Александра Кержакова, рассказала о том, как нашла в телефоне экс-супруга неоднозначную переписку с женой Андрея Аршавина Алисой.
Экс-жена Кержакова: у мужа была переписка с женой Аршавина
Фото: соцсетисоцсети
Милана рассказала, что залезла в телефон Кержакова.
"Там была переписка Саши с бывшей женой Андрея Аршавина — Алисой. Переписка неоднозначного характера. Алиса тогда была с Аршавиным", - сказала Милана на YouTube-канале Super.
Также Тюльпанова отметила, что Кержаков переписывался на похожие темы с общими знакомыми, которых она знала, а нашла она сообщения по конкретным словам, вбивая их в поиск.
Милана рассказала, что эта история произошла в 2016 году, когда форвард выступал за швейцарский "Цюрих".
На данный момент Кержаков является лучшим бомбардиром сборной России по футболу, забив 30 мячей. Он играл за петербургский "Зенит", испанскую "Севилью" и московское "Динамо". Трижды нападающий становился чемпионом России в составе сине-бело-голубых, а в сезоне 2006/2007 с "Севильей" стал обладателем Кубка УЕФА.
Ранее Кержаков оценил перспективы форварда национальной команды Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром российской сборной.
Около спорта,Андрей Аршавин,Александр Кержаков,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,УЕФА,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители