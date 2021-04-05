«Должен быть наказан»: Губерниев о ДТП с участием Эдварда Била

Блогер Эдвард Бил должен ответить по всей строгости закона, если его вина в совершении массового ДТП в центре столицы будет доказана. Такое мнение Sport24 высказал
популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
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Как писал «Рамблер», 1 апреля на Смоленской площади в центре Москвы произошла авария с участием пяти машин. В одном из автомобилей была зажата женщина, ее разблокировали и доставили в реанимацию.
Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу.
По мнению Губерниева, блогер должен ответить по всей строгости закона.
«Сложно сказать, повлиял ли его контент на такое происшествие. Но если он виноват, то совершенно точно должен нести наказание по всей строгости закона», - подчеркнул спортивный комментатор.
Он также пожелал пострадавшей в результате аварии скорейшего выздоровления.
«А чувак должен быть наказан по полной программе, если его вина будет доказана», - отметил Губерниев.