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Умер комментатор бокса Владимир Гендлин

Чемпионат.comиещё 11
5 часов назад
Известный комментатор бокса Владимир Гендлин скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщают «Ведомости».
Умер комментатор Владимир Гендлин
Фото: ТАССТАСС
Сообщается, что 9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.
Гендлин родился 26 мая 1936 года в Москве. Поступил на математический факультет Саратовского университета, однако на четвёртом курсе решил прекратить учёбу. Мастер спорта по боксу. На любительском ринге провёл 51 бой (50 побед, одно поражение). После завершения выступлений работал детским тренером на олимпийской базе в Кисловодске. Был президентом клуба «Ред Старз», затем — генеральным менеджером Союза боксёров России.
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