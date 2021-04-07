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«Я люблю Россию. Отправьте мне «Спутник V»!». Африканец Фримпонг хочет привиться русской вакциной

Sport24
10 часов назад
Экс-футболист «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем отношении к российской вакционе от коронавируса «Спутник V».
«Я люблю Россию!». Африканец захотел привиться «Спутник V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Как ты провел карантин?
— Было очень тяжело. Хоть ситуация с коронавирусом в Гане не такая серьезная, как в Европе, все равно — это было не самое лучшее время. Все свое время я проводил дома, с семьей.
— Сейчас ходит очень много разговоров о вакцине, многие не хотят прививаться.
— Люди боятся, потому что они не привыкли к таким сложным ситуациям. Но наши врачи сказали, что вакцина —благо для нас. Президент Ганы тоже говорит об этом.
— По статистике российская вакцина «Спутник V» — самая эффективная. Если бы тебе предложили ей привиться, согласился бы?
— Конечно! Я люблю Россию. Если хотите — отправьте мне ее! — рассказал Фримпонг в беседе с корреспондентами Sport24 Анастасией Бариновой и Александром Сергеевым.
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