«Я люблю Россию!». Африканец захотел привиться «Спутник V»

Экс-футболист «Уфы» и тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем отношении к российской вакционе от коронавируса «Спутник V».

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— Как ты провел карантин?

— Было очень тяжело. Хоть ситуация с коронавирусом в Гане не такая серьезная, как в Европе, все равно — это было не самое лучшее время. Все свое время я проводил дома, с семьей.

— Сейчас ходит очень много разговоров о вакцине, многие не хотят прививаться.

— Люди боятся, потому что они не привыкли к таким сложным ситуациям. Но наши врачи сказали, что вакцина —благо для нас. Президент Ганы тоже говорит об этом.

— По статистике российская вакцина «Спутник V» — самая эффективная. Если бы тебе предложили ей привиться, согласился бы?