Главу клуба «Ахмат» на ДВ заподозрили в вымогательстве

В конце марта во время детской тренировки бойцовского клуба «Ахмат» на Сахалине была осуществлена
спецоперация. В зал, где находились дети и подростки, вошли бойцы ОМОН Росгвардии
: они скомандовали всем присутствовавшим лечь на пол лицом вниз и не смотреть наверх. Позднее младших воспитанников отпустили — они якобы выбежали из здания без верхней одежды и личных вещей, старших вместе с тренером — загрузили в автобус и увезли. Тренер спортклуба Явер Меджидов не стал
раскрывать детали случившегося.