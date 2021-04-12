"Всего лишь троллинг": украинский тяжелоатлет объяснил пост о Москве

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой пост в Instagram о сгоревшей Москве, который он опубликовал после победы на чемпионате Европы в российской столице.

Фото: Instagram Instagram

«Во-первых, эта цитата из песни российской группы «Ленинград». Во-вторых, это был всего лишь троллинг, не более того», - заявил он изданию Tribuna.com.

Он подчеркнул, что в его посте не было никаких призывов к сожжению Москвы и «агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы».

По его словам, «россияне не знают ни о какой войне» и «в шоке» от того, почему украинцы «не любят Крым».

«А это просто был троллинг для украинцев. Кто-то понимает в чем дело, кто-то – нет. Мне отношение россиян не особо интересно», - добавил Чумак.

После победы на чемпионате Европы, который проходит в Москве, Дмитрий Чумак опубликовал цитату песни «Москва» группы «Ленинград», где лирическому герою снится сон о сгоревшей столице России.