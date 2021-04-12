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"Всего лишь троллинг": украинский тяжелоатлет объяснил пост о Москве

Вероника Полынина
6 часов назад
Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак объяснил свой пост в Instagram о сгоревшей Москве, который он опубликовал после победы на чемпионате Европы в российской столице.
"Всего лишь троллинг": украинский тяжелоатлет объяснил пост о Москве
Фото: InstagramInstagram
«Во-первых, эта цитата из песни российской группы «Ленинград». Во-вторых, это был всего лишь троллинг, не более того», - заявил он изданию Tribuna.com.
Он подчеркнул, что в его посте не было никаких призывов к сожжению Москвы и «агрессивно-враждебных настроений по поводу Москвы».
По его словам, «россияне не знают ни о какой войне» и «в шоке» от того, почему украинцы «не любят Крым».
«А это просто был троллинг для украинцев. Кто-то понимает в чем дело, кто-то – нет. Мне отношение россиян не особо интересно», - добавил Чумак.
После победы на чемпионате Европы, который проходит в Москве, Дмитрий Чумак опубликовал цитату песни «Москва» группы «Ленинград», где лирическому герою снится сон о сгоревшей столице России.
Как сообщал «Рамблер», Дмитрий Чумак завоевал две золотые награды на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. Украинец победил в категории до 109 кг. Чумак стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).
Около спорта,Дмитрий Чумак,
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