"Андрею угрожали": мать Аршавина о шантаже экс-жены сына

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Татьяна Аршавина рассказала в эфире программы «Пусть говорят», что влиятельные знакомые Алисы еще во время их семейной жизни угрожали футболисту, а затем она шантажом заставила передать ей миллион евро.

«Андрею угрожали, писали всякие SMS. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва», - приводит слова Аршавиной «Экспресс-газета».

Позже мать футболиста выяснила, что сыну угрожают знакомые его жены, которым он нагрубил. Затем они начали шантажировать Аршавина и вымогать у него миллион евро.

По словам Аршавиной, сын позвонил ей и попросил снять с его счета миллион евро и передать водителю Алисы.

После этой истории Татьяна заявила сыну, что его супруга – аферистка. Аршавин долго не верил, но потом понял, что его обманули, и подал на развод.

Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает, как бороться.

Ранее Казьмина заявляла, что мать Аршавина не хотела, чтобы тот женился на ней, но не стала этому препятствовать. Позже, когда супруги начали ссориться, она приложила все усилия, чтобы они развелись.