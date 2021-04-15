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"Андрею угрожали": мать Аршавина заявила о шантаже экс-жены сына

Вероника Полынина
1 час назад
Мать футболиста Андрея Аршавина рассказала о кознях его бывшей жены Алисы Казьминой.
"Андрею угрожали": мать Аршавина о шантаже экс-жены сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Татьяна Аршавина рассказала в эфире программы «Пусть говорят», что влиятельные знакомые Алисы еще во время их семейной жизни угрожали футболисту, а затем она шантажом заставила передать ей миллион евро.
«Андрею угрожали, писали всякие SMS. Однажды он сказал мне: «Мама, если я умру, все имущество нужно переписать на Алису». Я тогда была в таком шоке! Ему даже писали сообщения, что Алису убили. Пытались довести до нервного срыва», - приводит слова Аршавиной «Экспресс-газета».
Позже мать футболиста выяснила, что сыну угрожают знакомые его жены, которым он нагрубил. Затем они начали шантажировать Аршавина и вымогать у него миллион евро.
По словам Аршавиной, сын позвонил ей и попросил снять с его счета миллион евро и передать водителю Алисы.
После этой истории Татьяна заявила сыну, что его супруга – аферистка. Аршавин долго не верил, но потом понял, что его обманули, и подал на развод.
Казьмина и Аршавин, как сообщал «Рамблер», поженились в 2016 году, а в 2018-м развелись. В январе 2021-го Казьмина рассказала, что врачи диагностировали у нее редкую болезнь аутоиммунный некроз, с которой до сих пор никто не знает, как бороться.
Ранее Казьмина заявляла, что мать Аршавина не хотела, чтобы тот женился на ней, но не стала этому препятствовать. Позже, когда супруги начали ссориться, она приложила все усилия, чтобы они развелись.
Она назвала мать бывшего мужа обидчивой, злобной, одинокой и несчастной женщиной и высказала мнение, что экс-свекровь сглазила ее, поэтому она и болеет.
Около спорта,Татьяна Аршавина,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,Экспресс-газета,
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