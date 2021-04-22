Боня ответила на обвинение в сексе с Мамаевым

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В 2018 году, как сообщал «Рамблер», жена Мамаева Алана заявила, что тот спал с Боней. Вчера последняя стала героиней нового эпизода «ДаДа — НетНет». В ходе него она назвала Мамаеву истеричной и заверила, что у нее никогда ничего не было с ее мужем.

«Вообще не мой типаж. Мы с ним просто вот такие бадди (приятели. — Прим. ред.) были. Мы могли общаться на дружеской волне, но никогда в жизни Мамаев по отношению ко мне... он даже руку не протянул!» — сообщила Боня.

Также она рассказала, что однажды в Дубае Мамаев напился так сильно, что его переклинило, «просто белка наступила», он начал оскорблять ее. Позже футболист просил прощения стоя на коленях и был прощен.

В марте Мамаева заявила в своем инстаграме, что муж изменил ей с 29-летней испанкой, и опубликовала ее фотографии, паспортные данные и номер телефона.