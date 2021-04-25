По информации канала, сразу несколько жителей района позвонили в полицию, сообщая о громком шуме и беспорядках. Однако стражи порядка не спешили приезжать на вызов. Когда правоохранители все-таки появились на месте, драка была практически закончилась, и оставшиеся болельщики разбежались по соседним переулкам и улицам. В итоге обошлось без задержаний.