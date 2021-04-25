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Побоище фанатов «Спартака» и ЦСКА в Москве попало на видео

Экспресс газетаиещё 1
4 часа назад
В ночь на воскресенье, 25 апреля, в Москве произошло побоище фанатов команд «Спартак» и ЦСКА. Около 150 человек сошлись врукопашную неподалеку от Орехово-Зуевского проезда (Нижегородский район). Жители близлежащих домов сняли происходящее на видео. По информации Telegram-канала Baza, столь масштабные столкновения болельщиков в столице не происходили уже несколько лет.
«В поединке участвовали бойцы всех известных «фирм» (фанатских групп — примечание «Экспресс газеты»): Einfach Jugend, Продлёнка, White Army, Белка, GS, Фольксштурм, CWO, MB», - отмечается в сообщении Baza.
По информации канала, сразу несколько жителей района позвонили в полицию, сообщая о громком шуме и беспорядках. Однако стражи порядка не спешили приезжать на вызов. Когда правоохранители все-таки появились на месте, драка была практически закончилась, и оставшиеся болельщики разбежались по соседним переулкам и улицам. В итоге обошлось без задержаний.
«В районе Орехово-Зуевского проезда в ночь на воскресенье произошла массовая драка более 150 фанатов «Спартака» и ЦСКА. В драке участвовали несколько крупных фанатских объединений обеих сторон. Информация о задержанных не поступала», — подтвердил произошедшее собеседник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах.
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