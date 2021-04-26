Японцы пригрозили российским спортсменам акулами

Японские читатели Daily Shincho возмутились тренировками российских спортсменов-серфингистов на Курилах и пригрозил им акулами-людоедами. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ.

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В статье «Российские олимпийцы-серфингисты на Кунашире — стратегическая угроза Японии?» японские журналисты высказали мнение, что спортсмены не просто провели сборы на Кунашире, но и продемонстрировали «фактический контроль России над северными островами», а также обследовали тихоокеанское побережье острова и составили специальную карту со стратегическими точками.

В комментариях к статье японцы выразили свое возмущение, призвав заселить акваторию «северных островов большими белыми акулами-людоедами».

«Давайте заселим акваторию северных островов большими белыми акулами и отучим русских использовать серфинг в политических целях!» - заявил fmi.

Также читатели потребовали запретить въезд в Японию тем спортсменом, кто был на сборах на Курильских островах.

«Японии нужно выявить каждого члена этой команды серфингистов и навечно закрыть им въезд в Японию. Чтобы ноги этих людей не было в нашей стране!» - уверен сарариман.

«Таким образом испытывается на прочность японское правительство. Если мы впустим в Японию этих людей из российской команды, то признаем северные острова российской территорией!» - считает lag.

Как сообщал «Рамблер», Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа остается вопрос Курильских островов (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи), на которые Япония претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.