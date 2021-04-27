"Любим экспериментировать": жена Малафеева о сексе с мужем

Екатерина Малафеева откровенно ответила в «сторис» на вопрос одного из подписчиков о своей сексуальной жизни.

Как сообщал «Рамблер», в 2020 году дочь Малафеева, 16-летняя Ксения, была задержана правоохранителями по подозрению в распространении запрещенных веществ и отпущена под подписку о невыезде. Позднее стало известно, что отец поместил дочь в клинику, так как у семьи не выходит своими силами помочь ей победить зависимость.