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"Любим экспериментировать": жена Малафеева о сексе с мужем

Алиса Селезнёва
11 часов назад
Жена футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала в Instagram, что у них с мужем все прекрасно в сексе, несмотря на десять лет отношений.
"Любим экспериментировать": жена Малафеева о сексе с мужем
Фото: соцсетисоцсети
Екатерина Малафеева откровенно ответила в «сторис» на вопрос одного из подписчиков о своей сексуальной жизни.
«Мы в отношениях 10 лет, проблем нет, все как в первый день. В этом плане мы нашли друг друга. Любим экспериментировать и поддерживать сексуальность на уровне», - рассказала она.
Также жена бывшего вратаря сборной России подчеркнула, что была бы не против родить еще одного ребенка.
Как сообщал «Рамблер», в 2020 году дочь Малафеева, 16-летняя Ксения, была задержана правоохранителями по подозрению в распространении запрещенных веществ и отпущена под подписку о невыезде. Позднее стало известно, что отец поместил дочь в клинику, так как у семьи не выходит своими силами помочь ей победить зависимость.
Около спорта,Вячеслав Малафеев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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