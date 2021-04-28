На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было. Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо»
и сборной Беларуси Валентином Белькевичем
, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским
и сын от бизнесмена Артёма Комарова
.